I Tammura di Girgenti volano in Macedonia per il Festival Internazionale “Golden Embroidery”
Soddisfatto di tale risultato il presidente del gruppo Biagio Licata
Dal 17 al 23 settembre, il gruppo bandistico “I tammura di Girgenti” che, con la loro musica e la loro storia rappresentano la secolare festa di San Calogero, parteciperà al Festival Internazionale “Golden Embroidery”, che si terrà in Macedonia a Skopje.
“Esprimo soddisfazione e gratitudine nell’operato e nel percorso che il gruppo continua ad intraprendere. Il festival in Macedonia è l’apice delle tantissime manifestazioni che quest’anno abbiamo avuto il piacere di svolgere in giro per tutta la Sicilia”, dichiara il presidente Biagio Licata. “Per noi è un viaggio verso nuovi obiettivo, un incontro con altre culture popolari provenienti da diverse parti del mondo, che ci permette di promuovere con orgoglio e autenticità quella da noi tanto amata. Porteremo con grinta ed enfasi alto il nome della festa di San Calogero e della città di Agrigento”, ha concluso il presidente del gruppo bandistico.