I Tammura di Girgenti volano in Macedonia per il Festival Internazionale “Golden Embroidery”

Dal 17 al 23 settembre, il gruppo bandistico “I tammura di Girgenti” che, con la loro musica e la loro storia rappresentano la secolare festa di San Calogero, parteciperà al Festival Internazionale “Golden Embroidery”, che si terrà in Macedonia a Skopje.

“Esprimo soddisfazione e gratitudine nell’operato e nel percorso che il gruppo continua ad intraprendere. Il festival in Macedonia è l’apice delle tantissime manifestazioni che quest’anno abbiamo avuto il piacere di svolgere in giro per tutta la Sicilia”, dichiara il presidente Biagio Licata. “Per noi è un viaggio verso nuovi obiettivo, un incontro con altre culture popolari provenienti da diverse parti del mondo, che ci permette di promuovere con orgoglio e autenticità quella da noi tanto amata. Porteremo con grinta ed enfasi alto il nome della festa di San Calogero e della città di Agrigento”, ha concluso il presidente del gruppo bandistico.