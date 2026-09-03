IACP Agrigento, intitolata ad Antonio Balletti la sala del Consiglio di Amministrazione

Nella sede dell’IACP di Agrigento si è svolta una cerimonia assai significativa in ricordo di un valente funzionario, il geom. Antonio Balletti, al quale è stata intitolata la sala del Consiglio di Amministrazione.

Una scelta e un riconoscimento nei riguardi di una persona che operò con forte impegno e con luminoso attaccamento a favore di un Ente preposto all’Edilizia residenziale Pubblica.A fare da cornice tanti ex colleghi in pensione e soprattutto gli attuali dirigenti e funzionari che con profondo sentimento hanno ricordato il geom. Balletti.

Sono intervenuti il Presidente, Avv. Pietro Medici, il Componente, dott. Gioacchino Zarbo, il Direttore Generale dott.ssa Antonella Siragusa e l’avv. Antonino Casesa che per tantissimi anni è stato vicino nell’espletamento del servizio. Presenti infine la moglie Graziella e i figli Nico e Ivan.