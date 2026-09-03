Il sudario di Gaza passa da Aragona: corteo, mostra fotografica e proiezione cinematografica

“Il sudario di Gaza passa da Aragona”: è questo il messaggio scelto per accompagnare le iniziative promosse ad Aragona, in memoria dei bambini uccisi a Gaza e per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia. Si tratta di venticinque metri di lenzuolo (sudario), largo otto, per non rimanere in silenzio e non dimenticare gli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza fra ottobre 2023 e maggio 2025.

Il sudario, il prossimo sabato 19 settembre, attraverserà le vie di Aragona, con inizio alle ore 19.00. Il corteo partirà dalle piazze antistanti la Chiesa di San Giuseppe e si concluderà in piazza Matrice. Sopra al telo bianco, i volontari di Carnia per la pace, hanno scritto a mano i nomi di quei 18.457 bambine e bambini palestinesi che hanno perso la vita (Fonte CARNIA per la pace).

A sostenere il telo, saranno decine di mani, simbolo “di un gesto collettivo di cura e memoria”.

L’iniziativa, nata a Udine per la famosa partita Italia-Israele, è già stata il altre città d’Italia, come, per esempio, a Feltre, Bologna, Firenze, Tolmezzo, Bassano, Trieste, Napoli.

Il programma prevede tre appuntamenti, tra corteo, mostra fotografica e proiezione cinematografica, con l’obiettivo di unire testimonianza, riflessione e partecipazione civile.

A promuovere gli eventi sono CARNIA per la pace, Gruppo Missionario l’Unità Pastorale Santa Maria del Tre Re e l’associazione “AGRIGENTO per la Palestina”.

Le iniziative si svolgono con la collaborazione delle associazioni sportive, culturali, musicali, teatrali ed educative della Città di Aragona, e con il patrocinio gratuito del Comune di Aragona.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre 2026, con partenza alle ore 19.00. Il corteo partirà dalle piazze antistanti la Chiesa di San Giuseppe e si concluderà in piazza Madre.

La manifestazione intende rappresentare un momento pubblico di solidarietà e di vicinanza alle vittime civili del conflitto, in particolare ai bambini. La partecipazione vuole inoltre riaffermare il valore della pace, della tutela della vita e del rispetto dei diritti umani.

All’interno del programma è prevista anche la mostra fotografica “I grant you refuge”, ospitata presso l’atrio di Palazzo Principe, in piazza Matrice.

L’esposizione sarà visitabile dal 12 al 19 settembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, e raccoglierà immagini dedicate agli scatti dei fotoreporter di guerra, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sulle conseguenze dei conflitti e sulle condizioni delle popolazioni coinvolte.

L’inaugurazione è in programma per martedì 15 settembre alle ore 18.00. Durante l’apertura interverrà Fatèh Hamdan, presidente dell’associazione Di Amicizia Sicilia Palestina, con sede ad Al-Quds (Palermo).L’ingresso alla mostra è libero.

Sempre martedì 15 settembre, alle ore 19.00, la Biblioteca comunale di Aragona ospiterà la proiezione del film di animazione “The Tower”.

La pellicola propone, attraverso il linguaggio dell’animazione, una riflessione sulla memoria, sull’esilio e sulle conseguenze della guerra, con particolare attenzione all’esperienza dei bambini e delle famiglie costrette a vivere lontano dalla propria terra.

Anche la proiezione sarà a ingresso libero.

Un messaggio di memoria e umanità

Le iniziative intendono trasformare il ricordo in un gesto concreto di partecipazione e solidarietà. Come recita il messaggio conclusivo della locandina: “Un gesto di memoria. Un impegno di umanità. Per non dimenticare i bambini. Per continuare a scegliere la pace.”

Attraverso il coinvolgimento delle realtà associative, culturali, sportive, musicali, teatrali ed educative del territorio, Aragona si prepara dunque a vivere alcuni giorni di sensibilizzazione e confronto su un tema di grande rilevanza internazionale, mantenendo al centro la dignità delle vittime civili e il diritto dei bambini alla vita, alla sicurezza e alla pace.