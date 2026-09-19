Agrigento

Il Distretto Turistico Valle dei Templi apre la rete a nuovi soci

L’iniziativa nasce dalla volontà di ampliare la rete e rafforzare il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo competenze, idee e progettualità del territorio.

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Il Distretto Turistico Valle dei Templi apre alla partecipazione del sistema privato e invita imprese, operatori economici, associazioni e soggetti privati a manifestare il proprio interesse ad aderire alla DMO. L’iniziativa nasce dalla volontà di ampliare la rete e rafforzare il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo competenze, idee e progettualità del territorio.

«Con i componenti del nuovo direttivo ho condiviso la volontà di aprire sempre di più il Distretto alla partecipazione, alle idee e alla volontà di fare che appartiene all’imprenditoria e all’associazionismo locale – afferma il presidente della DMO, Michele Sodano, sindaco di Agrigento -. Vogliamo costruire una rete più ampia e rappresentativa, nella consapevolezza che la crescita della destinazione passa anche dalla capacità di mettere in relazione esperienze, competenze e progettualità».

Il nuovo Comitato direttivo è composto, oltre che dal presidente Sodano, dal vicepresidente Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, e dall’amministratore delegato Fabio Gulotta, imprenditore.

L’avviso si rivolge a una pluralità di soggetti che operano nei settori ospitalità, enogastronomia, cultura, natura, mare, sport, eventi, mobilità, artigianato, commercio, innovazione digitale, accessibilità e turismo inclusivo.

 L’avviso pubblico e le modalità per manifestare il proprio interesse sono disponibili sul sito del Distretto, nella sezione Bandi e Avvisi al link www.visitvalledeitempli.it/bandi-e-avvisi/ e sui siti web dei Comuni aderenti al Distretto Turistico. Per informazioni si può scrivere a distrettovalledeitempli@gmail.com; distrettovalledeitempli@pec.it

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