Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi in visita ai carabinieri della provincia di Agrigento

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha fatto visita, nella giornata di ieri, al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento e, successivamente, alla Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro.

Nel corso della mattinata, prima dell’incontro con il personale dell’Arma, il Generale Domizi ha reso visita alle principali Autorità istituzionali del territorio, incontrando il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, il Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dott. Giovanni Di Leo. Gli incontri si sono svolti nel quadro dei consueti rapporti di collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri e le Istituzioni locali.

Al suo arrivo presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale, l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Colonnello Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, unitamente agli Ufficiali, ai Comandanti dei Reparti dipendenti e a una rappresentanza di militari dei diversi ruoli, provenienti dai Comandi dell’intera provincia. Presenti anche rappresentanti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro con il personale, il Generale Domizi ha rivolto il proprio saluto ai militari presenti, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri della provincia di Agrigento a tutela della sicurezza dei cittadini, della legalità e del presidio capillare del territorio. L’occasione ha consentito di sottolineare il valore del lavoro svolto dai reparti territoriali, investigativi e specializzati, chiamati a operare in un contesto ampio e articolato, caratterizzato da realtà urbane, centri dell’entroterra, aree rurali e località di particolare rilievo strategico.

A seguire, il Comandante Interregionale ha tenuto un briefing operativo con gli Ufficiali, nel corso del quale sono stati approfonditi i principali aspetti connessi all’attività istituzionale dell’Arma nella provincia agrigentina.

Al termine, l’Alto Ufficiale ha scritto un proprio pensiero sul libro d’onore all’interno dell’ufficio del Comandante Provinciale.

La visita è poi proseguita presso la Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro, dove il Comandante Interregionale ha incontrato il personale in servizio, rivolgendo un saluto ai militari impegnati quotidianamente in un presidio territoriale di prossimità, punto di riferimento per la comunità locale e per l’intero comprensorio.

La presenza del Generale Domizi ad Agrigento e a Sant’Angelo Muxaro testimonia la costante attenzione della scala gerarchica dell’Arma verso i reparti territoriali, anche quelli dei centri più piccoli e dell’entroterra, confermando il ruolo essenziale delle Stazioni Carabinieri quali presidi di legalità, sicurezza e vicinanza quotidiana ai cittadini.

L’incontro ha rappresentato, inoltre, un momento di vicinanza istituzionale e di riconoscimento nei confronti dei Carabinieri che, con professionalità, spirito di servizio e senso del dovere, assicurano ogni giorno la presenza dell’Arma sul territorio agrigentino.