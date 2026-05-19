Messina

Ruba moto di grossa cilindrata, rintracciato e arrestato

L'uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato con un casco e vari oggetti da scasso, tra cui alcune chiavi

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento i carabinieri hanno arrestato a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, un 39enne, sloveno, senza fissa dimora. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è ritenuto responsabile del furto di una moto di grossa cilindrata messo a segno a Palermo nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi.

In particolare, a seguito di una segnalazione arrivata al 112, i carabinieri sono riusciti a localizzare il veicolo in una zona isolata di Santo Stefano di Camastra. Dopo aver predisposto in quell’area un mirato servizio di osservazione, i militari hanno individuato e bloccato il presunto autore del furto, successivamente identificato nel 39enne. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato con un casco e vari oggetti da scasso, tra cui alcune chiavi verosimilmente utilizzate per disinserire il blocco della ruota posteriore del motociclo. Il 39enne è stato arrestato e condotto in carcere.

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