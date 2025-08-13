Agrigento

Il Leo Club Agrigento Host rilancia lo “Zaino Sospeso”

L'iniziativa mira ad aiutare le famiglie che affrontano con fatica le spese scolastiche

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Un nuovo anno scolastico è alle porte e il Leo Club Agrigento Host rilancia lo “Zaino sospeso”, ovvero la raccolta di materiale didattico, presso alcune cartolibrerie dell’agrigentino. “Questa iniziativa – spiegano Turi Lo Sardo e Angelo Bruna, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Club – mira ad aiutare le famiglie che affrontano con fatica le spese scolastiche e porre l’attenzione sul diritto allo studio perché l’istruzione è un diritto, non un privilegio”.

“Inoltre il Consigliere di Club, Pasquale Fiorica, spiega che “per contribuire è sufficiente recarsi presso una cartolibreria aderente, acquistare del materiale didattico e di cancelleria (quaderni, penne…) da lasciare in negozio. Successivamente noi Leo, consegneremo il materiale alle famiglie, mediante le parrocchie e le associazioni più vicine al punto di raccolta”. Attualmente i punti di raccolta sono quindici. 

Agrigento: Cartolibreria Tuttolomondo (via Mazzini 8); Cartoleria Birìbirò (via Esseneto 59); Cartoleria Graphicus (viale L. Sciascia 216, Loc. Villaggio Mosè) e Belle Arti CAF (via P. Mattarella 47). 

Palma di Montechiaro: Cartolibreria Hodierna (Corso Odierna 508) e Cartolibreria Bellia (via L. Da Vinci 32).

Favara presso la Libreria Pirola Maggioli – affiliato Buffetti di Corso V. Veneto 390.

Raffadali: Cartolibreria ABC (via Porta Palermo 77) e Cartoleria Galvano – affiliato Buffetti (via Porta Agrigento 131).

Joppolo Giancaxio presso l’Associazione Beddamè.

Porto Empedocle: Cartolibreria Deleo (via Torino 3); Cartoleria Matrona (via Variante Nord 11); Cartoleria Bulone (via Roma 68) e presso l’Associazione Culturale MariTerra (Salita Chiesa 1).

Realmonte presso il Casalinghi PartyColari di via San Domenico 35. 

Presso l’Associazione Culturale MariTerra e l’Associazione Beddamè, è possibile portare anche zaini e astucci usati. Grazie alle attività commerciali aderenti e a chi vorrà contribuire.

