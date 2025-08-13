Un nuovo anno scolastico è alle porte e il Leo Club Agrigento Host rilancia lo “Zaino sospeso”, ovvero la raccolta di materiale didattico, presso alcune cartolibrerie dell’agrigentino. “Questa iniziativa – spiegano Turi Lo Sardo e Angelo Bruna, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Club – mira ad aiutare le famiglie che affrontano con fatica le spese scolastiche e porre l’attenzione sul diritto allo studio perché l’istruzione è un diritto, non un privilegio”.

“Inoltre il Consigliere di Club, Pasquale Fiorica, spiega che “per contribuire è sufficiente recarsi presso una cartolibreria aderente, acquistare del materiale didattico e di cancelleria (quaderni, penne…) da lasciare in negozio. Successivamente noi Leo, consegneremo il materiale alle famiglie, mediante le parrocchie e le associazioni più vicine al punto di raccolta”. Attualmente i punti di raccolta sono quindici.

Agrigento: Cartolibreria Tuttolomondo (via Mazzini 8); Cartoleria Birìbirò (via Esseneto 59); Cartoleria Graphicus (viale L. Sciascia 216, Loc. Villaggio Mosè) e Belle Arti CAF (via P. Mattarella 47).

Palma di Montechiaro: Cartolibreria Hodierna (Corso Odierna 508) e Cartolibreria Bellia (via L. Da Vinci 32).

Favara presso la Libreria Pirola Maggioli – affiliato Buffetti di Corso V. Veneto 390.

Raffadali: Cartolibreria ABC (via Porta Palermo 77) e Cartoleria Galvano – affiliato Buffetti (via Porta Agrigento 131).

Joppolo Giancaxio presso l’Associazione Beddamè.

Porto Empedocle: Cartolibreria Deleo (via Torino 3); Cartoleria Matrona (via Variante Nord 11); Cartoleria Bulone (via Roma 68) e presso l’Associazione Culturale MariTerra (Salita Chiesa 1).

Realmonte presso il Casalinghi PartyColari di via San Domenico 35.

Presso l’Associazione Culturale MariTerra e l’Associazione Beddamè, è possibile portare anche zaini e astucci usati. Grazie alle attività commerciali aderenti e a chi vorrà contribuire.