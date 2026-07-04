Il magistrato Alessandra Vella si insedia alla prima sezione penale, giudice Turturici presenta ricorso

La recente nomina della presidenza di sezione del settore penale del Tribunale di Agrigento sarà oggetto di esame da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Con una delibera dello scorso 15 aprile 2026, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito l’incarico semidirettivo alla dott.ssa Alessandra Vella. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il dott. Walter Turturici, magistrato concorrente nella medesima procedura, richiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare. La trattazione della domanda cautelare si terrà nel prossimo 15 luglio, in quella sede i giudici amministrativi si pronunceranno sulla richiesta di sospensione.

La delibera impugnata individua la prevalenza della dott.ssa Vella sulla base degli indicatori attitudinali previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, con particolare riferimento alle esperienze maturate quale Presidente di collegio presso il Tribunale di Caltanissetta. Il magistrato, con quinta valutazione di professionalità, vanta una significativa esperienza nelle funzioni giudicanti penali e ricopre dal 2021 il ruolo di Consigliere presso la Corte d’Appello di Palermo.

Il ricorrente, dott. Turturici – attualmente GIP distrettuale a Palermo con quarta valutazione di professionalità e un percorso incentrato sulla trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata – contesta la valutazione comparativa operata dall’organo di autogoverno. La dott.ssa Vella si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, affidando le proprie difese agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia per chiedere il rigetto delle domande avversarie.. L’udienza di luglio rappresenterà il primo vaglio giurisdizionale sulla regolarità della procedura di conferimento.