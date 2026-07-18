Il Papa nomina il card. Montenegro inviato per il VII centenario di Praia a Mare
Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.
Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, suo inviato speciale alle celebrazioni del VII centenario dell’arrivo a Praia a Mare (diocesi di San Marco Argentano – Scalea, Cosenza) della primitiva effige della ‘Tutta Santa Madre di Dio’, che si terranno presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta nei giorni 14 e 15 agosto. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.
La nomina di un Inviato Speciale del Pontefice costituisce un riconoscimento dell’importanza ecclesiale, storica e spirituale dell’anniversario e testimonia la vicinanza del Papa alla comunita’ calabrese. Il santuario, meta di pellegrinaggi da tutta la Calabria e da numerose comunita’ di emigrati, conserva una tradizione che affonda le radici nel Medioevo e rappresenta un punto di riferimento per la spiritualita’ del Tirreno cosentino. Le celebrazioni saranno accompagnate da momenti liturgici e iniziative culturali dedicate alla riscoperta del patrimonio religioso e artistico della regione.