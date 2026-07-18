Il Papa nomina il card. Montenegro inviato per il VII centenario di Praia a Mare

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, suo inviato speciale alle celebrazioni del VII centenario dell’arrivo a Praia a Mare (diocesi di San Marco Argentano – Scalea, Cosenza) della primitiva effige della ‘Tutta Santa Madre di Dio’, che si terranno presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta nei giorni 14 e 15 agosto. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

La nomina di un Inviato Speciale del Pontefice costituisce un riconoscimento dell’importanza ecclesiale, storica e spirituale dell’anniversario e testimonia la vicinanza del Papa alla comunita’ calabrese. Il santuario, meta di pellegrinaggi da tutta la Calabria e da numerose comunita’ di emigrati, conserva una tradizione che affonda le radici nel Medioevo e rappresenta un punto di riferimento per la spiritualita’ del Tirreno cosentino. Le celebrazioni saranno accompagnate da momenti liturgici e iniziative culturali dedicate alla riscoperta del patrimonio religioso e artistico della regione.