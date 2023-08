Il presidente del Senato La Russa a San Leone, ospite in barca di Angelino Alfano

Vacanze agrigentine per il presidente del Senato Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato è ospite in barca dell’ex ministro e vicepremier Angelino Alfano. La Russa è stato paparazzato questa mattina a bordo dell’imbarcazione di lusso di proprietà di Alfano, ormeggiata al porticciolo di San Leone al Mediterraneo Yachting Club. Clima disteso e relax per il presidente del Senato che ha deciso di trascorrere parte delle vacanze ad Agrigento.