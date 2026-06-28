Centrodestra unito, Sbardella: “dopo amministrative coalizione ha uno spirito diverso”

“Chiunque vuole entrare nel centrodestra, trovare con noi un’intesa, scrivere un programma insieme è il benvenuto. Chi, invece, vuole sfasciare il centrodestra non è il benvenuto. Io sono sempre favorevole all’allargamento della coalizione. Ci si siede intorno a un tavolo, ci si verifica la compatibilità e, a quel punto, ben venga. Se qualcuno entra e vuole sfasciare, vuole condizionare, vuole porre veti, già non si presenta nel migliore dei modi”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi in Sicilia, a margine di ‘Etna tricolore’, la manifestazione organizzata dal partito a Zafferana Etnea (Catania). Poi, Sbardella, ricorda che “le ultime amministrative in Sicilia hanno dimostrato che non c’era lo spirito di coalizione. Era una cosa che io già avevo detto durante le trattative. Non percepivo un forte spirito di coalizione e la volontà di stare insieme, la volontà di presentarsi uniti dappertutto. E i danni sono arrivati, ad esempio, ad Agrigento. Era facile prevederlo. Mentre adesso abbiamo già ritrovato uno spirito diverso, per esempio ad Agrigento, nei giorni scorsi, al primo consiglio il centrodestra si è ritrovato unito e nei prossimi giorni continueremo con questa unità e procederemo tutti insieme”.