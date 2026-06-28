Lampedusa

Soccorso barchino a largo di Lampedusa, 40 migranti all’hotspot

Altri 54 minori non accompagnati arriveranno in serata a Porto Empedocle

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Quaranta migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa dopo essere stati soccorsi al largo dalla guardia di finanza. Il barcone di 10 metri era partito da Ras Agedir, in Libia. A bordo bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, somali e sudanesi, tra cui 2 donne. Il gruppo e’ stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola dove, in mattinata, si trovavano 294 ospiti.
Nel frattempo e’ partito il trasferimento di 54 minori non accompagnati verso Cala Pisana: da li’ verranno imbarcati sul traghetto della Siremar per Porto Empedocle.

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