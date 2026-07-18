Agrigento

In Sicilia termometro supera i 45 gradi, Casteltermini al massimo

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Caltagirone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Caltagirone che segna 45,3 gradi. Ad Aragona (Agrigento) termometro a 45 gradi, a Mineo (Catania) la centralina della Sias segnala 44,9 gradi e a Riesi (Caltanissetta) 44, 7 gradi. A Catania la temperatura ha toccato 39,2 gradi e a Palermo 37,4, a Siracusa 43,1, a Trapani 38,3.Ma il dato è stato aggiornato nel pomeriggio con Casteltermini che con 48,4 gradi va oltre ogni previsione.

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