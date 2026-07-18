Nascondeva un arsenale da guerra in un casolare, arrestato 37enne

Nascondeva un arsenale da guerra in un casolare: per questo i carabinieri di Mistretta, in provincia di Messina, hanno arrestato un 37enne per detenzione illegale di munizioni ed esplosivi da guerra. La scoperta nel corso di una perquisizione.

I militari hanno trovato 13 granate da mortaio, 1.800 munizioni di vario calibro e 21 piastrine di caricamento per mitragliatrice. Il tutto era custodito in appositi contenitori di plastica nascosti in un anfratto naturale presente nel costone roccioso adiacente, ben occultato alla vista esterna. Le granate, piene di tritolo, si trovavano sigillate in appositi tubi di plastica di recentissima fabbricazione, mentre le granate, in dotazione all’Esercito fino agli anni Cinquanta, risultano in base ai primi accertamenti perfettamente funzionanti e pronte all’uso.

Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del comando provinciale carabinieri di Palermo ed è stato inviato al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici.