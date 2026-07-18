Agrigento

Suv in spiaggia a San Leone, MareAmico ironizza: “innanzitutto la comodità”

A rilanciare le immagini è stata l'associazione ambientalista MareAmico

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Un SUV parcheggiato direttamente sulla spiaggia di San Leone, nei pressi del lido della Polizia, ha attirato l’attenzione dei bagnanti, che hanno immortalato la scena con alcune fotografie poi finite sui social. A rilanciare le immagini è stata l’associazione ambientalista MareAmico, che ha commentato l’episodio con una battuta ironica: “innanzitutto la comodità”, accompagnando il post con gli scatti del veicolo sulla sabbia.

L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli lungo il litorale, soprattutto durante la stagione estiva, per tutelare la spiaggia e garantire il rispetto delle norme a salvaguardia dell’ambiente costiero.

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