Al via l’Estate Mediterranea 2026 a Siculiana: oltre 40 eventi tra cultura, tradizione e spettacolo

Ha preso il via ieri sera l’Estate Mediterranea 2026, la rassegna di eventi culturali, musicali e gastronomici che animerà Siculiana e il suo borgo marinaro per tutta l’estate. La serata di apertura, svoltasi presso il Giardino del Santuario, ha visto protagonista Salvo Piparo con la sua performance teatrale “Lo Scordabolario”, che ha conquistato il numeroso pubblico presente, dando il via a un calendario ricchissimo di appuntamenti.

“Siamo orgogliosi di presentare un programma così ricco e variegato – dichiara il sindaco Zambito – che valorizza le nostre tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e le bellezze del nostro territorio. L’Estate Mediterranea 2026 rappresenta un’occasione importante per residenti e turisti di vivere Siculiana in tutte le sue sfaccettature, dalla musica al teatro, dalle tradizioni popolari agli eventi enogastronomici che celebrano i prodotti del nostro mare e della nostra terra. L’Estate Mediterranea 2026 è un progetto ambizioso che coinvolge numerose associazioni locali, artisti e operatori culturali. Un ringraziamento particolare – conclude il primo cittadino – va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo ricco programma. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, perché vogliamo che la cultura e lo spettacolo siano accessibili a tutti”.

Il programma prosegue già da questa sera con il concerto “Vivaldi – Le quattro stagioni” del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta, che si terrà alle ore 23:00 a Palazzo Agnello nell’ambito dei Weekend’Arte. Domani, 19 luglio, sempre a Palazzo Agnello, andrà in scena “Intrecci di fiato e pianoforte” con musica e degustazioni a cura dell’Associazione BCsicilia Siculiana. Il 22 luglio Piazza Umberto I ospiterà il teatro in piazza con “La badante”, adattamento di Angelo Cinque, mentre il 28 luglio sarà la volta del musical “La febbre del sabato sera show”.

Particolare attenzione è dedicata alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali con la rassegna “Approdi di Profumi e Sapori del Mediterraneo”. Il 24 luglio a Siculiana Marina si terrà lo show cooking dedicato al “Tonno Rosso” con racconti del borgo marinaro e degustazioni. Gli appuntamenti gastronomici proseguiranno il 13 agosto con il “pesce azzurro” e il 26 agosto con “La cucina di bordo peschereccia”. Il 30 luglio Piazza Umberto I ospiterà “Assittati fora”, il Festival del sentimento popolare con ritmi folk, degustazioni della tradizione, chiacchiere e cucito, un evento che celebra l’autenticità della cultura locale.

Agosto sarà caratterizzato dalle tradizionali feste patronali. Dal 1° al 3 agosto si celebrerà la Festa di San Pietro a Siculiana Marina con la Sagra delle Sarde arrustuti, spettacoli musicali con la “Threesone Band Live” e lo show di A. Balistreri, fino alla solenne processione del 3 agosto accompagnata dalla Banda Musicale “V. Bellini”. Il 23 agosto sarà dedicato alla Festa della Madonna dell’Assunta con musica e animazione in piazza.

Una delle novità più interessanti è il Maidda Fest, dedicato alla cultura del grano e alle antiche tradizioni cerealicole del territorio. Il 12 agosto si aprirà la mostra “Le rotte del grano – Siculiana dall’antico Scaru al Maidda Fest” con degustazioni, mentre il 17 agosto in Via Roma si terrà il laboratorio didattico “Le nuove generazioni alla scoperta degli antichi granai”. Il 22 agosto a Palazzo Agnello si concluderà con un percorso esperienziale tra i Magazzini culturali, cooking show e degustazioni folk.

Non mancano gli appuntamenti culturali di alto livello. Il 29 luglio in Piazzetta San Pietro si terrà “Colori e Versi” di Stefano Bissi nell’ambito della Strada degli Scrittori. Il 12 agosto le conversazioni letterarie “Cicerone in Sicilia” coordinate dalla prof.ssa Franca Pirovano animeranno Piazzetta San Pietro. Il 19 agosto il Giardino del Santuario ospiterà il Siculiana Film Fest con la direzione artistica di Beppe Manno, a cura dell’Associazione Luci nel Borgo.

Nei weekend del 18-19 e 25-26 luglio, dalle ore 21:00 alle 24:00, sarà possibile partecipare alle visite guidate di Palazzo Agnello e dintorni, scoprendo il Museo delle mele, il Santuario SS Crocifisso, il museo diffuso Lo Sposalizio Benedetto e la Mostra-Museo ASTRO. I concerti serali del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta arricchiranno le serate con musica classica di alta qualità.

Il 5 agosto Piazza Umberto I si trasformerà in passerella per il Siculiana Fashion Show, mentre l’11 agosto a Siculiana Marina sarà protagonista Loredana Scalia con una serata di cabaret organizzata da Sicilia Cabaret e Game Over Eventi. Il 25 agosto il Giardino del Santuario ospiterà una sfilata di moda e varietà con ospite d’onore Loredana Errore.

La Marina si animerà con numerosi eventi musicali: il 27 luglio con l’Italian Party Dj Set, il 6 agosto con la Noche Latina, il 10 agosto con il “Passiu Street Fest” a cura dell’Associazione Sikania, e il 26 agosto con “Maschere sull’Onda” organizzato dall’Associazione Sikania e dalla Consulta Giovanile.

Il 21 agosto il Museo ospiterà “Siculiana in World – Turismo delle Radici”, una serata dedicata ai siculianesi nel mondo organizzata dalla Pro Loco di Siculiana, per celebrare i legami con la comunità emigrata.

Per tutta l’estate, dal 24 luglio al 26 agosto, il Mercato di Kalat a Siculiana Marina offrirà prodotti del territorio, artigianato locale e creatività, diventando punto di riferimento per residenti e turisti.