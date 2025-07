Inaugurato il solarium a San Leone, Miccichè: “Un angolo di paradiso”

Dopo i lavori di riqualificazione di uno degli affacci più frequentati del litorale Agrigentino, nel tardo pomeriggio di ieri è stato inaugurato il solarium di Piazzala Giglia, alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del prefetto Salvatore Caccamo, delle istituzioni militari e civili e di tanti cittadini.

Una nuova pavimentazione, sedute in legno in linea con le esigenze estetiche e funzionali di una località balneare che punta a migliorare la propria offerta turistica. Non solo posto di aggregazione ma anche luogo di ricordo. Il Comune di Agrigento ha scelto di legare un’opera pubblica a un nome che rappresenta il dolore di un’intera comunità e, al contempo, la necessità di non dimenticare: Patrizia Russo e tutte le donne vittime di femminicidio.

“Questo è un angolo di paradiso. Un fazzoletto di terreno del Comune che abbiamo pensato di bonificarlo e di regalarlo alla città. Penso che di inverno, con le prime giornate di sole, stare qui è ammirare la bellezza del mare possa essere apprezzato di più. Abbiamo voluto che questo spazio diventasse un luogo vivo, aperto a tutti, dove la bellezza del nostro mare potesse unirsi a un messaggio forte contro la violenza sulle donne. Patrizia Russo non è solo una vittima: è il simbolo di una battaglia che riguarda ognuno di noi”, ha detto il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a margine della cerimonia che ha visto tra gli altri la presenza del fratello di Patrizia Russo particolarmente emozionato.

Il cantiere, è stato avviato il 28 aprile 2025, e i lavori sono stati eseguiti dall’impresa Edil Young S.r.l., per un importo pari a 41.748,08 euro; la targa in ceramica è stata realizzata da Lisa Lombardo, e la struttura in ferro è stata donata da Vincenzo Pisciotto che da anni ormai si prende cura di quel lembo di fronte mare.