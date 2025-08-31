Agrigento

Incidente a San Leone: bagnante ferito da un tubo di ferro in mare

L'episodio si è verificato nella zona della terza traversa nei pressi dell’ex Oceano Mare

Pubblicato 44 secondi fa
Da Angelo Gelo

Quella che doveva essere una tranquilla mattinata di mare si è trasformata in un episodio spiacevole per un bagnante nella zona della terza traversa nei pressi dell’ex Oceano Mare, a San Leone.

Mentre faceva il bagno, l’uomo è stato improvvisamente trafitto alla mano destra da un tubo di ferro nascosto sott’acqua. Il contatto gli ha provocato dolore e una ferita sanguinante. Il malcapitato si è immediatamente recato alla guardia medica di San Leone, dove ha ricevuto le prime cure, tra cui la somministrazione di un’iniezione antitetanica.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza del litorale e sulla necessità di controlli più accurati per prevenire simili incidenti, che possono trasformare un momento di svago in una brutta esperienza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Angelo Gelo

Incidente a San Leone: bagnante ferito da un tubo di ferro in mare
Agrigento

Conclusa la Settimana Pirandelliana: consegnati i premi Kaos Pippo Montalbano
Caltanissetta

Mazzarino lab, infranti vetri della sede del gruppo politico
Apertura

Parcheggiatore abusivo ucciso, omicida confessa ma aggiunge: “Mi sono difeso”
Lampedusa

Migranti, non si fermano gli sbarchi; per 18 egiziani scatta la procedura accelerata di frontiera
Palermo

In otto più un cane in carrozza: sanzioni e indagine per maltrattamento