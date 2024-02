Incidente autonomo ad Agrigento, auto contro ringhiera: due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente autonomo avvenuto nella tarda serata di ieri in via XXV Aprile, nel centro di Agrigento. Entrambi, feriti per fortuna in maniera lieve, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando il veicolo ha finito la corsa contro una ringhiera.

Alla base del sinistro, probabilmente, la scarsa illuminazione e il manto stradale dissestato. Lanciato l’allarme sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito le persone coinvolte in ospedale per le cure mediche del caso. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Presenti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.