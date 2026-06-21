Agrigento

Incidente in moto per il presidente di Sicindustria Agrigento: ricoverato in rianimazione

L’uomo Antonio Siracusa si trova ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grave incidente stradale per il presidente di Sicindustria Agrigento, Antonio Siracusa che adesso si trova ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina. 

Secondo una prima ricostruzione, Siracusa stava viaggiando in sella alla sua motocicletta insieme alla sua compagna quando tra Montalbano e Tripi, nel messinese, alcuni cani randagi li avrebbero aggrediti e inseguiti facendoli finire in una scarpata. 

Siracusa è stato operato d’urgenza all’ospedale di Patti, dove gli è stata asportata la milza. Sarebbero interessati anche il pancreas e un polmone. Poi è stato trasferito al Policlinico di Messina. La compagna avrebbe riportato solo qualche trauma di lieve entità.

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