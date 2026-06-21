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Colpito da infarto in spiaggia a Realmonte, grave cinquantenne

Un elicottero è atterrato nel parcheggio di un noto stabilimento balneare ed è immediatamente ripartito con il cinquantenne.

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Momenti drammatici nel primo pomeriggio sulla spiaggia di lido Rossello, a Realmonte. Un cinquantenne è stato colpito da infarto mentre si trovava a mare insieme alla moglie e al figlio. L’uomo è stato soccorso immediatamente da alcuni medici che si trovavano in uno stabilimento balneare con le rispettive famiglie. Per almeno venti minuti hanno eseguito i massaggi cardiaci sull’uomo in attesa dei soccorsi che sono arrivati poco dopo con un’ambulanza. Un elicottero è atterrato in un terreno accanto a un noto stabilimento balneare. Le condizioni dell’uomo, secondo prime informazioni, sarebbero gravi.

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