Incidente stradale al Villaggio Mosè, due le auto coinvolte 

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina nel quartiere di Villaggio Mosè, nei pressi del McDonald’s. Due le auto coinvolte nel sinistro che, per fortuna, non ha avuto particolari conseguenze. Non si registrano, infatti, feriti. A risentirne, però, la viabilità con il traffico parzialmente rallentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire quanto accaduto.