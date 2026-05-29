Agrigento

Intervento tecnico di Siciliacque, oggi niente fornitura ad Agrigento

Il Serbatoio Forche alimenta diverse aree chiave della città di Agrigento, tra cui Centro Città, Quadrivio, Fontanelle, San Michele, Villaggio Mosè, Villaseta, Giardina Gallotti e Montaperto

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

AICA informa la cittadinanza che, come da comunicazione pervenuta oggi da Siciliacque, nella giornata di venerdì 29 maggio 2026 sarà interrotta la fornitura idrica al Serbatoio Forche per consentire la sostituzione del misuratore fiscale non funzionante. L’intervento comporterà la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 18:00. 

Il Serbatoio Forche alimenta diverse aree chiave della città di Agrigento, tra cui Centro Città, Quadrivio, Fontanelle, San Michele, Villaggio Mosè, Villaseta, Giardina Gallotti e Montaperto.

AICA precisa che, a seguito della temporanea interruzione, la distribuzione idrica nelle zone servite dal Serbatoio Forche potrà subire limitazioni o ritardi nella normale ripresa, necessari per il ripristino dei livelli di accumulo.

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