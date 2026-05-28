Ribera, al via le prime riunioni da sindaco per Carmelo Pace

Eletto lunedì 26 maggio è gia a lavoro Carmelo Pace, sindaco di Ribera. Da questa mattina al via le prime riunioni operative in Municipio, insieme al segretario generale, i dirigenti presenti, la squadra e lo staff per fare il punto della situazione per pianificare le prime iniziative da realizzare.

“Con i vertici di Riberambiente e i responsabili degli Uffici competenti ci siamo confrontati sulle priorità legate al decoro urbano, dice il sindaco Pace. La prossima settimana incontrerò i tecnici per un confronto in materia di lavori pubblici e infrastrutture. Lunedì 8 giugno ci sarà il primo Consiglio comunale per il giuramento degli eletti. Tra una riunione e l’altra mi è stato donato un piccolo carretto siciliano realizzato artigianalmente dal nostro concittadino Giuseppe Manto, che ringrazio per il pensiero gentile”, ha concluso il primo cittadino.