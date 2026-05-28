Ribera

Ribera, al via le prime riunioni da sindaco per Carmelo Pace

Il primo cittadino insieme al segretario generale, i dirigenti e lo staff ha fatto il punto della situazione per pianificare le prime iniziative da realizzare

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Eletto lunedì 26 maggio è gia a lavoro Carmelo Pace, sindaco di Ribera. Da questa mattina al via le prime riunioni operative in Municipio, insieme al segretario generale, i dirigenti presenti, la squadra e lo staff per fare il punto della situazione per pianificare le prime iniziative da realizzare.

“Con i vertici di Riberambiente e i responsabili degli Uffici competenti ci siamo confrontati sulle priorità legate al decoro urbano, dice il sindaco Pace. La prossima settimana incontrerò i tecnici per un confronto in materia di lavori pubblici e infrastrutture. Lunedì 8 giugno ci sarà il primo Consiglio comunale per il giuramento degli eletti. Tra una riunione e l’altra mi è stato donato un piccolo carretto siciliano realizzato artigianalmente dal nostro concittadino Giuseppe Manto, che ringrazio per il pensiero gentile”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Il Mpa cerca la compattezza: “Ad Agrigento il centrodestra si gioca la stabilità stessa del Governo regionale”
Apertura

Maxi furto in una gioielleria a Raffadali, colpo da 100 mila euro 
Apertura

Si ribalta col trattore: grave agricoltore di San Giovanni Gemini
di Irene Milisenda

Alonge e Di Rosa firmano il patto di pacificazione: “Uniti per il bene della Città”
Apertura

Parlano due nuovi pentiti, trovato il tesoro di Messina Denaro: sequestrati 200 milioni di euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv