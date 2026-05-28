Agrigento

Agrigento, medici e specialisti a confronto sulla prevenzione ginecologica dall’adolescenza all’età adulta

Il congresso è promosso dalla dott.ssa Maria Rita Falco Abramo, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione



Strategie preventive ginecologiche dall’adolescenza all’età matura”, è il congresso medico scientifico che si sta svolgendo ad Agrigento, all’Hotel Kaos, ed ha richiamato tra i più autorevoli specialisti del settore provenienti da tutta Italia ma anche dall’Europa.

Il congresso, promosso dalla dott.ssa Maria Rita Falco Abramo, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, insieme al dott. Francesco Paolo Giuseppe Leone, noto specialista in Ostetricia e Ginecologia che opera stabilmente a Milano, vede gli specialisti confrontarsi sui temi della prevenzione, innovazione e alla salute della donna nelle diverse fasi della vita, dall’adolescenza fino alla post-menopausa, con approfondimenti su ecografia ginecologica, gravidanza, endocrinologia, HPV, terapie ormonali e nuove tecnologie applicate alla medicina.

Un congresso che tratterà tutte le strategie di prevenzione per le patologie ginecologiche dall’adolescenza all’età adulta e che si è aperto con il corso pre-congressuale IOTA, un corso importante che ci consente di standardizzare attraverso le ecografie le masse ovariche e dare un valore predittivo di benignità o malignità. Un congresso di alto valore con specialisti arrivati da ogni parte”, ha detto la dottoressa Falco Abramo.

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