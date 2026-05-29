Calcio giovanile ACSI, il Saraceno conquista la finale provinciale

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la Finale Provinciale di Calcio Giovanile ACSI – Categoria Giovanissimi, disputata a Ravanusa nella giornata di giovedì 28 maggio 2026.

A conquistare il titolo provinciale 2026 è stata la formazione del Saraceno Calcio, protagonista di un percorso brillante culminato con la vittoria nella finalissima contro il Milici Club. Una gara intensa ed emozionante che ha premiato la determinazione e il talento dei giovani calciatori del Saraceno Calcio.

Nella finalina per il terzo posto, invece, la Palmsport ha avuto la meglio sulla formazione del Canicattì calcio 2025 conquistando così il gradino più basso del podio provinciale. La manifestazione si è svolta in un clima di sportività, aggregazione e sana competizione, confermando ancora una volta il valore educativo e sociale dello sport giovanile promosso dall’ACSI.

Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione, presieduta dal Presidente Provinciale ACSI Giancarlo La Greca, che ha consegnato coppe e riconoscimenti alle squadre partecipanti, complimentandosi con atleti, tecnici e società per l’impegno e la correttezza dimostrati durante tutta la competizione. Una giornata di sport e festa che resterà sicuramente nel cuore dei giovani protagonisti e di tutti gli appassionati presenti sugli spalti.