La festa di San Gerlando “spostata” al 26 febbraio, chiusi tutti gli uffici 

Tutto pronto per le celebrazioni di San Gerlando, il patrono della città di Agrigento. Quest’anno la festa subirà una piccola variazione di calendario venendo “spostata” a lunedì 26 febbraio rispetto al tradizionale 25 febbraio. Il motivo, come spiegato in una nota dell’Arcidiocesi di Agrigento, sta nel fatto che domenica 25 febbraio è anche la seconda domenica di Quaresima. La giunta guidata dal sindaco Franco Miccichè, recependo quanto comunicato dall’Arcidiocesi, ha così deliberato che la solennità liturgica di San Gerlando, Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Agrigento, sarà celebrata lunedì 26 febbraio. Tutti gli uffici rimarranno dunque chiusi.