Agrigento

La giunta Sodano è pronta: ecco i nomi degli otto assessori

Il giuramento si terrà oggi pomeriggio: chiusa la quadra sulle sostituzioni in Consiglio comunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

Si terrà oggi pomeriggio l’insediamento della giunta del sindaco Michele Sodano. La squadra sarà al momento composta da otto persone invece che le nove previste.

La squadra sarà in gran parte quella presentata in campagna elettorale: Giovanni Crosta, Umberto Rumolo, Dario Cipolla, Giuseppe Riccobene, Eleonora Sciortino e Roberta Lala, a cui si aggiungono la consigliera non eletta Elisa Torregrossa (lista Pd, ma in quota 5 stelle) che sostituisce Filippo Bracco, e la consigliera di Controcorrente Mariuccia Miccichè, che lascia lo scranno ad Alessandro Svettini. In Consiglio siederanno gli ex assessori designati Elvira Mangione e Irene Fucá.

Ancora top secret le deleghe, per quanto trapeli che Sodano tratterrà per sè quella al Bilancio almeno al momento.

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