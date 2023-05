Ladri in azione a piazza Ravanusella, svaligiato negozio di alimentari 

Ladri in azione in un negozio di generi alimentari in piazza Ravanusella, nel centro di Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Una volta dentro, i malviventi hanno rubato 300 euro dalla cassa e un cellulare. A fare la scoperta è stata la proprietaria del negozio. La donna si è recata dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.