Truffa e associazione a delinquere: indagati l’onorevole Pisano e due dirigenti

La procura di Agrigento ha notificato un invito a comparire per un interrogatorio preventivo al deputato di FdI Calogero Pisano, al dirigente comunale Antonino Insalaco, e al dirigente dell’assessorato regionale al Turismo Giuseppe Librizzi. I reati contestati agli indagati sono associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata ai danni della Regione e del Comune, falso ideologico, finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali, con particolare riferimento a finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, e in particolare per il periodo del Natale 2022.

Accuse, spiega la procura, che si fondano su ampie acquisizioni documentali, su indagini patrimoniali nei confronti di diversi enti e soggetti, tra cui molte associazioni non riconosciute riconducibili, in massima parte, all’entourage del parlamentare Lillo Pisano, del quale avrebbero anche finanziato la campagna elettorale per le ultime elezioni politiche. È stata inoltre svolta l’audizione di numerose persone informate sui fatti e l’interrogatorio di un indagato oltre ad attivita’ tecniche di intercettazione che non hanno riguardato o coinvolto il deputato nazionale. L’indagine e’ stata condotta dalla Sezione di Polizia giudiziaria della procura, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Agrigento.