Trovato cadavere carbonizzato dentro un’auto, indagini

Un corpo carbonizzato all’interno di un’auto bruciata, posteggiata davanti a dei lidi balneari della Plaia di Catania, è stato scoperto dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una pattuglia di carabinieri in moto che ha visto la vettura in fiamme. Quando il rogo è stato spento è stato scoperto il corpo. Al momento non è chiaro se sia stato un omicidio. Indagano i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Catania.