Catania

Trovato cadavere carbonizzato dentro un’auto, indagini

Al momento non è chiaro se sia stato un omicidio. Indagano i carabinieri

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Un corpo carbonizzato all’interno di un’auto bruciata, posteggiata davanti a dei lidi balneari della Plaia di Catania, è stato scoperto dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una pattuglia di carabinieri in moto che ha visto la vettura in fiamme. Quando il rogo è stato spento è stato scoperto il corpo. Al momento non è chiaro se sia stato un omicidio. Indagano i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Il concerto di Achille Lauro nel mirino della Procura, chiesto il carcere per Lillo Pisano: indagato anche Ciulla 
Agrigento

Truffa e associazione a delinquere: indagati l’onorevole Pisano e due dirigenti
Agrigento

Agrigento tagliata fuori dall’ex Tabella H: scoppia la guerra delle “mancette”
Agrigento

Proteste contro il caro gasolio, i manifestanti non ci stanno: “Non ci siamo arresi e nessuno sgombero”
di Giuseppe Castaldo

Blitz antidroga a Licata, perquisizioni in corso: trovati 10 mila euro e droga 