Ladri “visitano” bar al Quadrivio Spinasanta, portato via incasso slot machine

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un bar nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. Una volta dentro hanno portato via l’incasso di una slot machine e una gettoniera. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’attività all’orario di apertura. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alla polizia. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto. I ladri hanno agito di notte nonostante quella sia una delle zone più trafficate di Agrigento.