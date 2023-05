Ladri “visitano” palestra, rubate monetine e un computer: indagini 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti, dopo aver manomesso la saracinesca, sono riusciti ad intrufolarsi in una palestra in via Dante. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, aperto armadietti e cercato nei cassetti prima di prendere di mira il distributore automatico di snack. I malviventi hanno forzato la cassetta portando via le monetine per un bottino di circa 40 euro.

Prima di fuggire hanno anche rubato un computer e l’hard disk dell’impianto di telecamere di sicurezza. A formalizzare la denuncia, dopo la scoperta, è stato un quarantottenne titolare della palestra. Al via le indagini dei carabinieri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini di sorveglianza degli impianti presenti nella zona.

E a poca distanza dal furto, in piazza Metello, i ladri hanno “visitato” la sede di Riscossione Sicilia. È la seconda volta in un mese. In questa occasione, però, non è stato rubato niente ma è stata trovata una finestra scassinata. Anche su questo episodio indagano i carabinieri. Non è escluso che dietro le due azioni possa esserci la stessa mano.