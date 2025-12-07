Agrigento

L’Akragas torna al successo, Qal’At piegato nel finale

Biancazzurri raggiunti due volte, poi Gambino risolve tutto

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas torna al successo ma in vetta continua a comandare il Priolo.

I biancazzurri hanno battuto in trasferta il Qal’At ‘per 5-2 ma non senza qualche sofferenza. Avanti due volte, con Tripoli al 33’ del primo tempo e al 9’ della ripresa con Llama, l’Akragas è stata raggiunta prima da Cannarozzo, al 7’ del secondo tempo e da Messina al 31’.

Ma quando lo spettro di un nuovo pareggio stava per materializzarsi, Gambino al 39’ e al 46’ ha messo il sigillo sul ritorno alla vittoria esterna. A chiudere i conti il solito Ten Lopez al 48’, entrato nella ripresa per i postumi di uno scontro di gioco rimediato domenica scorsa.

Una pioggia di reti anche a Priolo dove la capolista ha battuto per 5-0 la Sommatinese mantenendo, come detto, la testa della classifica e due punti di vantaggio sull’Akragas.

Roboante il 6-2 del Canicattini sull’Atletico Megara e ancor più fragoroso il 9-2 del Serradifalco sul Gela.

Domenica prossima sarà proprio il Serradifalco ospite dell’Akragas prima dell’ultima giornata del girone di andata che vedrà il big match contro il Priolo.

