L’Akragas torna al successo, Qal’At piegato nel finale

L’Akragas torna al successo ma in vetta continua a comandare il Priolo.

I biancazzurri hanno battuto in trasferta il Qal’At ‘per 5-2 ma non senza qualche sofferenza. Avanti due volte, con Tripoli al 33’ del primo tempo e al 9’ della ripresa con Llama, l’Akragas è stata raggiunta prima da Cannarozzo, al 7’ del secondo tempo e da Messina al 31’.

Ma quando lo spettro di un nuovo pareggio stava per materializzarsi, Gambino al 39’ e al 46’ ha messo il sigillo sul ritorno alla vittoria esterna. A chiudere i conti il solito Ten Lopez al 48’, entrato nella ripresa per i postumi di uno scontro di gioco rimediato domenica scorsa.

Una pioggia di reti anche a Priolo dove la capolista ha battuto per 5-0 la Sommatinese mantenendo, come detto, la testa della classifica e due punti di vantaggio sull’Akragas.

Roboante il 6-2 del Canicattini sull’Atletico Megara e ancor più fragoroso il 9-2 del Serradifalco sul Gela.

Domenica prossima sarà proprio il Serradifalco ospite dell’Akragas prima dell’ultima giornata del girone di andata che vedrà il big match contro il Priolo.