Legambiente, Agrigento ospita l’EcoForum sui Rifiuti e l’Economia Circolare

Lunedì prossimo, 12 ottobre, Agrigento ospiterà l’EcoForum sui Rifiuti e l’Economia Circolare dedicato alla provincia di Agrigento ed organizzato da Legambiente Sicilia, in collaborazione con il Circolo “Rabat” e con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, nell’ambito della 7ª edizione di Sicilia Munnizza Free, il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare chiudendo definitivamente con la stagione delle discariche, nonché pianificando e realizzando un sistema industriale del recupero e del riciclo che possa generare sviluppo, occupazione e benessere in Sicilia e quindi anche nella nostra provincia.

L’Ecoforum offrirà l’occasione per approfondire le criticità e le opportunità che insistono nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale e per individuare le soluzioni gestionali ed industriali strategiche per avviare la transizione necessaria e improcrastinabile verso l’economia circolare.

I lavori troveranno svolgimento a partire dalle ore 9:30 presso l’Aula “Luca Crescente” del Consorzio Universitario con il programma suddiviso in due sessioni: nella prima si affronteranno argomenti afferenti l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del sistema di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento all’importanza della qualità del conferimento per ridurre i costi e favorire il recupero di materia, qualità che può e deve migliorare da un lato facendo ricorso alla leva strategica dell’informazione e del coinvolgimento delle comunità e, dall’altro, attraverso il passaggio determinante dalla TARI alla TARIP. Altrettanto determinante ai fini del recupero di materia e della riduzione dei costi è la progettazione e la realizzazione dell’impiantistica concentrata per ambiti ottimali.

Nella seconda sessione, invece, il focus verrà spostato sulla raccolta differenziata come sistema di economia circolare e culturale per ridurre l’impatto ecologico, creare nuova occupazione ed accrescere la competitività industriale.