L’esercito torna a Drasy, Mareamico: “non si può sparare in una riserva naturale”

Nuove esercitazioni militari in programma dal 16 ottobre fino al 23 dicembre 2023 nel poligono di tiro di Drasy. “Le esercitazioni debbono terminare per sempre e contiamo nella autorevolezza della Prefettura affinchè questa spada di Democle che pende da tempo sulla Riserva venga eliminata e prevalga la ragione”. Così Claudio Lombardo presidente dell’Associazione Ambientalista Mareamico Agrigento annunciando che il 16 ottobre si svolgerà un sit in di protesta per non fare passare i mezzi militari. Già lo scorso anno situazione simile si è verificata e in quella circostanza l’Esercito italiano aveva sospeso le esercitazioni. “Nulla è cambiato dallo scorso anno, continua Lombardo. Non si può sparare in una zona dichiarata dalla Regione Siciliana Riserva naturale. Come ambientalisti scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto per tutelare questo bene”.