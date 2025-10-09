Lions Club Agrigento, donate attrezzature al Centro Diurno Disturbi e Demenze
Il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento presso il servizio afferente all’Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche
Donazione di strumenti e attrezzature da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte in favore del Centro Diurno Disturbi e Demenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.
Frutto della generosità dei soci del Club, il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento presso il servizio afferente all’Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche, Degenerative ed Involutive diretta dalla dottoressa Liana Gucciardino.
La donazione, avvenuta in coincidenza con la settimana mondiale della salute mentale, è stata accolta questo pomeriggio nel corso di una sobria cerimonia cui hanno partecipato anche il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, ed il direttore sanitario ASP, Raffaele Elia.