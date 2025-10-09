Agrigento

Lions Club Agrigento, donate attrezzature al Centro Diurno Disturbi e Demenze

Il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento presso il servizio afferente all’Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Donazione di strumenti e attrezzature da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte in favore del Centro Diurno Disturbi e Demenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Frutto della generosità dei soci del Club, il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento presso il servizio afferente all’Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche, Degenerative ed Involutive diretta dalla dottoressa Liana Gucciardino.

La donazione, avvenuta in coincidenza con la settimana mondiale della salute mentale, è stata accolta questo pomeriggio nel corso di una sobria cerimonia cui hanno partecipato anche il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, ed il direttore sanitario ASP, Raffaele Elia.

