Sara Campanella, l’Ateneo di Messina le conferirà laurea a memoria

L’Università di Messina dedicherà due giornate alla memoria di Sara Campanella, studentessa del corso di Laurea triennale in “Tecniche di laboratorio biomedico”, vittima di femminicidio lo scorso marzo. Giovedì 23 ottobre, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Ateneo, alla presenza dei familiari, verrà conferita a Sara la laurea alla memoria. La cerimonia rappresenterà un momento di raccoglimento e di riflessione, con la partecipazione dei docenti del CdS e della comunità universitaria.

“Sara era una studentessa – afferma la Rettrice Giovanna Spatari – brillante, piena di vita e di progetti. Questa laurea alla memoria non è solo un riconoscimento del suo percorso accademico, il mantenimento di un impegno nei confronti dei suoi familiari, delle amiche e degli amici. Si tratta, piuttosto, della tappa di un percorso di promozione di una cultura contro ogni forma di violenza di genere. In questi mesi i nostri sforzi su questo versante sono stati costanti e il conferimento della laurea non costituirà certo un atto finale, ma un altro tassello di un mosaico più ampio, alla cui realizzazione l’Ateneo è impegnato quotidianamente. A riprova di ciò, non ci siamo voluti fermare all’organizzazione della cerimonia, ma abbiamo voluto inserirla in un’iniziativa più ampia”.

L’iniziativa, infatti, sarà preceduta, mercoledì 22 ottobre alle ore 19, da un evento dedicato al tema della violenza di genere: al Cinema Apollo sarà proiettato il cortometraggio “Fili invisibili”, diretto da Fabio Schifilliti, prodotto da Gran Mirci Film e realizzato nell’ambito del progetto “Oltre le ombre” dall’Istituto “ITT-LSSA Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto.