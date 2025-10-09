Tentata corruzione: assolti gli euro-deputati Falcone e Milazzo

Gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone sono stati assolti dall’accusa di tentata concussione dalla terza sezione del Tribunale di Palermo.

Secondo l’accusa Milazzo, all’epoca capogruppo di Forza Italia all’Ars, avrebbe spinto Falcone, allora ex assessore regionale alle Infrastrutture, a nominare Ferruccio Ferruggia al vertice dello Iacp – Istituto case popolari, al posto del commissario Calogero Belingheri. Accuse che non hanno retto in tribunale e sempre contestate dagli avvocati Raffaele Bonsignore e Laura Biondo che hanno assistito Falcone e da Lillo Fiorello e Roberto Mangano che hanno difeso Milazzo.