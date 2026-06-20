Lions Club Agrigento, Salvatore Malluzzo nuovo presidente 

Si apre una nuova e significativa pagina nella storia del Lions Club Agrigento Host. Dal prossimo 1° luglio Salvatore Malluzzo, 31 anni, di Palma di Montechiaro, assumerà la Presidenza del Club, diventando il più giovane Presidente nei 67 anni di vita dell’Associazione e il più giovane Presidente di un Lions Club della Sicilia per l’anno sociale 2026-2027, nonché uno dei più giovani dell’intero Multidistretto Lions 108 I.T.A.L.Y.

L’annuncio è stato ufficializzato ieri nel corso della tradizionale Cerimonia del Passaggio della Campana, momento simbolico che sancisce il trasferimento delle responsabilità di guida del Club e che quest’anno ha assunto un significato particolare: quello di un autentico passaggio generazionale all’interno di una delle più prestigiose realtà del lionismo siciliano.

Malluzzo raccoglie il testimone della Presidente uscente Egla Tornambè Corallo, alla quale ha rivolto parole di sincera gratitudine e riconoscenza.

«Subentro a una Presidente che ha guidato il Club con eleganza, equilibrio, passione e spirito di servizio. A Egla Tornambè Corallo va il mio più sentito ringraziamento per la straordinaria eredità morale, associativa e progettuale che lascia al Lions Club Agrigento Host. Il lavoro svolto durante il suo mandato rappresenta una base solida sulla quale costruire il futuro. A lei va il merito di aver rafforzato il senso di appartenenza al Club e di aver interpretato il lionismo con autentico spirito di servizio».

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche, tra cui Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26; Mariella Antinoro, Presidente della X Circoscrizione; Marta Castelli, Presidente Eletta del Distretto Leo 108 Yb Sicilia; Angelo Collura, Past Governatore; Antonio Bellia, 1° Vice Governatore Eletto del Distretto Leo 108 Yb Sicilia; Salvatore Giacona, Past Presidente del Consiglio dei Governatori e Good Will Ambassador. Ha inoltre portato il proprio saluto, collegato da remoto, Alberto Soci, designato dall’Italia alla carica di Direttore Internazionale Lions e attuale GLT del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y.

Particolarmente significativo è stato anche il momento dedicato all’ingresso di tre nuovi soci che rafforzano ulteriormente la famiglia del Lions Club Agrigento Host: Felice Plicato, presentato dal socio sponsor Salvatore Casà; Fatima Rumè, presentata dal socio sponsor Salvatore Malluzzo; e Francesco Salemi, presentato dal socio sponsor Adriano Barba.

Nel suo intervento programmatico, il Presidente eletto ha presentato il motto che accompagnerà il nuovo anno sociale: “La cultura guida, la solidarietà costruisce”. Un messaggio che racchiude la visione della futura Presidenza.

«Ho scelto questo motto perché credo che oggi più che mai la cultura rappresenti la bussola capace di orientare le comunità verso il futuro, mentre la solidarietà costituisce lo strumento concreto attraverso il quale trasformare i valori in azioni. Senza cultura non c’è visione; senza solidarietà non c’è comunità».

Le linee programmatiche del mandato saranno fondate su otto pilastri: centralità del socio; cultura e identità territoriale; ambiente e responsabilità verso le nuove generazioni; valorizzazione del merito e delle eccellenze del territorio; integrazione; pace e senso civico; innovazione; solidarietà di comunità e attenzione alle nuove fragilità sociali. Un programma che punta a coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto della storia del Club e delle nuove esigenze della società.

«Non immagino una Presidenza fatta di proclami o di iniziative calate dall’alto. Immagino una Presidenza costruita sull’ascolto, sul dialogo e sulla partecipazione. Il Lions Club Agrigento Host ha una storia prestigiosa alle spalle e il nostro dovere è quello di esserne degni, continuando a servire la comunità con umiltà, competenza e concretezza».

Grande attenzione sarà riservata al rapporto con il Leo Club Agrigento Host, considerato un interlocutore privilegiato nella costruzione di progettualità condivise.

«I giovani non rappresentano soltanto il futuro del lionismo: ne sono il presente. Con il Leo Club Agrigento Host vogliamo costruire un percorso comune fondato sulla condivisione delle idee, delle responsabilità e degli obiettivi. Soltanto insieme possiamo incidere realmente nella società e generare cambiamenti duraturi».

Nel concludere il proprio intervento, il Presidente eletto ha affidato ai soci e alla comunità un messaggio che sintetizza lo spirito con cui si appresta ad assumere l’incarico:

«Ricevo questa responsabilità con gratitudine, emozione e senso del dovere. Guidare un Club che da sessantasette anni rappresenta un punto di riferimento per Agrigento e per il territorio è un onore immenso. Ma ogni onore comporta una responsabilità. Per questo non prometto risultati straordinari: prometto impegno straordinario. Sarà un anno in cui lasceremo parlare i fatti più delle parole, perché il vero valore del lionismo non si misura da ciò che diciamo, ma da ciò che siamo capaci di fare per gli altri».

Il nuovo staff del Lions Club Agrigento Host sarà composto da Salvatore Broccio, Segretario; Giuseppe Lauricella, Tesoriere; Loredana Minacapilli, Cerimoniere; Giuseppe Schembri, Vice Segretario; Maria Vella, Vice Tesoriere; Daniela Fiorentino, Vice Cerimoniere. Faranno inoltre parte del GAT di Club Annibale Milazzo (GLT e 1° Vice Presidente), Giuseppe Caramazza (GMT) ed Eliseo Giorgio (GST).

Con il passaggio della campana si apre dunque un nuovo capitolo nella lunga storia del Lions Club Agrigento Host. Una Presidenza che segna l’incontro tra esperienza e rinnovamento e che affida a uno dei più giovani dirigenti lionistici italiani la responsabilità di guidare un Club che da quasi sette decenni rappresenta una delle principali espressioni del servizio, della cultura e della solidarietà nel territorio agrigentino.