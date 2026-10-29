Agrigento

Liste d’attesa endoscopia, l’ASP di Agrigento attiva verifica e percorso di tutela

L'Asp: "“dalla verifica è emerso che la prescrizione è stata acquisita senza indicazione di classe di priorità clinica (U-B-D-P)"

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

In merito alla notizia di prenotazione di colonscopia con data al 2029, diffusa in data odierna, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha avviato immediata verifica interna tramite UOC Controllo di Gestione e CUP aziendale precisando che: “dalla verifica è emerso che la prescrizione è stata acquisita senza indicazione di classe di priorità clinica (U-B-D-P) e senza quesito diagnostico dettagliato e condizione di primo accesso, elementi indispensabili per la corretta valutazione dell’appropriatezza prescrittiva ai sensi del DM 70/2015, del Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa 2023-2025 e del DCA 320/2020 Regione Siciliana, e per l’inserimento nel percorso di garanzia.

Il sistema CUP ha pertanto assegnato la prima disponibilità utile nella sede prescelta dall’assistito. All’assistito è stato attivato, come previsto dall’art.3 comma 13 del D.Lgs 124/1998 e s.m.i., il percorso di tutela con proposta di sede alternativa in grado di garantire tempi compatibili.

L’ASP ricorda che per la prevenzione del tumore del colon-retto sono attivi percorsi dedicati e gratuiti di screening organizzato, con presa in carico diretta in caso di necessità di approfondimento diagnostico, distinti dal percorso di prenotazione ordinaria su prescrizione del Medico di Medicina Generale.

È stato disposto audit straordinario sulle agende di endoscopia digestiva e potenziamento delle sedute con utilizzo del fondo nazionale per l’abbattimento delle liste d’attesa di cui al D.L. 73/2024”.

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