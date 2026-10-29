Si dimette il vicesindaco di Campobello, Termini e D’Angelo: “Terrana sempre più solo”

“Le dimissioni del vicesindaco Lillo Russo aprono una vera e propria crisi politica all’interno dell’amministrazione comunale di Campobello di Licata. Da quanto ci risulta, non erano previste in questo momento e maturano in un clima di dissenso rispetto all’amministrazione.” Lo dichiarano in una nota stampa Michele Termini e Giovanni D’Angelo.

I due proseguono: “Un segnale era già arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale con la sua astensione sulle variazioni di bilancio, una scelta che evidenziava una distanza dalle decisioni della maggioranza. Da quanto ci risulta, Russo aveva dichiarato in passato che non si sarebbe dimesso e che sarebbe dovuto essere il sindaco a rimuoverlo, dopo che quest’ultimo aveva parlato, qualche mese fa, di un avvicendamento in giunta. È dunque necessario chiarire che cosa sia cambiato e quali ragioni abbiano determinato questa decisione. Chiediamo al sindaco di spiegare ai cittadini le ragioni dell’attuale crisi politica e di chiarire se esistano ancora le condizioni per garantire una guida coesa al paese. Vorremmo inoltre sapere se, oltre ai contrasti politici emersi, vi siano altre motivazioni alla base delle dimissioni. Poiché Lillo Russo rimane consigliere comunale, chiediamo anche a lui di chiarire quale posizione intenda assumere in Consiglio: fa ancora parte della maggioranza oppure intende prenderne le distanze? Una risposta necessaria anche alla luce della sua astensione nell’ultima seduta.”