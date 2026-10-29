Bando lavori strada in c.da Fauma e la Agrigento-Cattolica Eraclea: offerte entro il 30 novembre

E’ pubblicato all’albo pretorio online del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (su www.provincia.agrigento.it) il bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade NC n. 04 c.da Fauma e SPR n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea. Si tratta di due strade che collegano aree interessate da diverse attività produttive e, in particolare nel periodo estivo, costituiscono alternative di collegamento con la SS 115 e la SP n. 29. L’importo della gara, che sarà effettuata in modalità integralmente telematica ed inversione procedimentale, è di 930.000,00 euro più Iva, compresi 27.900,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (D.D.G. 1351 del 17 giugno 2026). I lavori dovranno essere effettuati entro un anno dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 30 novembre 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 dell’ 1 dicembre 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).