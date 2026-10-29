Bando lavori strada in c.da Fauma e la Agrigento-Cattolica Eraclea: offerte entro il 30 novembre
Il bando pubblicato sul sito del Libero consorzio comunale di Agrigento
E’ pubblicato all’albo pretorio online del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (su www.provincia.agrigento.it) il bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade NC n. 04 c.da Fauma e SPR n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea. Si tratta di due strade che collegano aree interessate da diverse attività produttive e, in particolare nel periodo estivo, costituiscono alternative di collegamento con la SS 115 e la SP n. 29. L’importo della gara, che sarà effettuata in modalità integralmente telematica ed inversione procedimentale, è di 930.000,00 euro più Iva, compresi 27.900,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (D.D.G. 1351 del 17 giugno 2026). I lavori dovranno essere effettuati entro un anno dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 30 novembre 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 dell’ 1 dicembre 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).