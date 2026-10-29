Anas, procedono spediti i lavori della galleria Belvedere a Sciacca

Proseguono con continuità i lavori di Anas lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in corrispondenza della galleria Belvedere, nel territorio comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove le attività hanno registrato un significativo avanzamento a partire dalla chiusura al traffico del tratto, avvenuta lo scorso 16 settembre.

Da quella data Anas ha potuto dare pieno avvio alle lavorazioni incompatibili con il mantenimento della circolazione all’interno della galleria. In un periodo di tempo particolarmente limitato sono stati già realizzati 50 pali sui 550 complessivamente previsti, nell’ambito degli interventi programmati per la messa in sicurezza e il consolidamento dell’infrastruttura.Il dato assume particolare rilievo proprio in considerazione delle tempistiche operative: le lavorazioni più invasive non potevano essere svolte contestualmente alla presenza del traffico all’interno della galleria e hanno quindi potuto prendere concretamente avvio soltanto a seguito della chiusura della SS 115.

Parallelamente, Anas sta operando su un ulteriore fronte di lavoro per il completamento della viabilità alternativa. La Pista temporanea 1, ultima opera da realizzare nell’ambito del sistema provvisorio predisposto per garantire i collegamenti durante le successive fasi dell’intervento, ha già raggiunto il 50% di avanzamento.Le attività procedono quindi contemporaneamente su più fronti, con l’obiettivo di accelerare quanto più possibile l’esecuzione delle opere previste, compatibilmente con la complessità tecnica degli interventi e con la necessità di operare nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza.Anas continuerà a monitorare costantemente l’andamento del cantiere e a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire la massima continuità delle lavorazioni, riducendo per quanto possibile i tempi di realizzazione e i disagi per l’utenza.