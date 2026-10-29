Tentano la truffa del finto Carabiniere ma la vittima li fa arrestare

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di due catanesi rispettivamente 62 e 44anni. I reati contestati sono tentata truffa aggravata in concorso e furto con strappo.

I due, avvalendosi del noto stratagemma del finto Carabiniere, hanno contattato telefonicamente un’anziana signora della zona nord della città.Avrebbero quindi comunicato alla malcapitata di essere l’intestataria di un’auto utilizzata nel corso di una rapina in una gioielleria messinese e di essere stato, il 60enne, incaricato del controllo dei preziosi in suo possesso per escludere qualsivoglia responsabilità.Come da copione, avrebbe convinto l’interlocutrice dell’urgenza e della necessità di una verifica, stabilendo un appuntamento presso il domicilio della persona offesa. Una volta presentatosi all’incontro, la vittima percepiva che non poteva trattarsi di un appartenete alle Forze dell’ordine e tentava di rientrare in casa, ma, a quel punto, l’uomo le strappava i gioielli dalle mani dandosi alla fuga a bordo di un’auto. Poco dopo i poliziotti delle Volanti intercettavano il truffatore e il complice a bordo del veicolo poi sequestrato e restituivano la refurtiva alla persona offesa.

I due sono stati quindi tratti in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.