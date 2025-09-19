Istituto Anna Frank intitola il giardino della scuola al giudice Rosario Livatino 

In occasione del 35° anniversario dell’uccisione del Giudice Rosario Livatino, questo Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento ha organizzato una cerimonia di commemorazione dal titolo “Rosario Livatino, testimone della coerenza”, che si svolgerà martedì 23 settembre 2025, alle ore 9:00, nella sede centrale della scuola “Anna Frank”, in via Matteo Cimarra n. 5/A, ad Agrigento.

A porgere i saluti alle autorità presenti sarà il Dirigente Scolastico dell’Istituto Alfio Russo. Durante la cerimonia, il Dott. Salvatore Cardinale, Presidente Emerito della Corte di Appello di Caltanissetta e il Dott. Francesco Provenzano, Magistrato del Tribunale di Agrigento, colleghi di lavoro del giudice ucciso barbaramente dalla mafia, interverranno per rendere testimonianza sulla figura di Rosario Livatino.

Nel corso della cerimonia, sarà anche scoperta una targa per l’intitolazione del giardino interno della scuola “Anna Frank” quale “Giardino della Legalità Rosario Livatino” per lasciare un segno, a futura memoria delle nuove generazioni che frequenteranno le aule dell’Istituto, della scelta radicale di testimonianza, in termini di coerenza e di credibilità, che il Giudice Rosario Livatino ha incarnato, fino al sacrificio della propria vita.

Gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto, unitamente agli alunni delle classi V della scuola primaria, saranno ancora una volta protagonisti e promotori di forme culturali originali ed innovative, sapientemente guidati dai loro docenti, per lanciare e lasciare a ciascuno dei presenti messaggi spontanei ed autentici, utili a ricordare, riflettere e rielaborare comportamenti individuali e collettivi orientati a coltivare l’impegno per la legalità e la giustizia.