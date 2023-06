Lotta allo spreco alimentare, i consiglieri Zicari, Hamel, Bongiovi: “ridurre la tari per i commercianti”

“Presenteremo in Aula, come emendamento al regolamento igiene urbana, la proposta di ridurre fino al 50% la parte variabile della Tari ai commercianti che scelgono di donare il cibo invenduto. Come avviene già in molte altre città d’Italia, le associazioni di volontariato possono fare accordi con le attività commerciali e recuperare, affinché venga redistribuito, ad esempio il cibo non consumato dopo un ricevimento o invenduto. In questo modo si dà una risposta alle persone più fragili e si evita di far lievitare i costi della Tari portando questo cibo in discarica come fosse un rifiuto! Introdurre questa agevolazione è uno strumento incentivante, perché è su queste buone prassi che bisogna puntare se vogliamo costruire una società più giusta ed un mondo più pulito!” Cosi in una nota i consiglieri del movimento liberi e solidali, Zicari, Hamel, Bongiovi.