Lungomare di San Leone, l’appello dei consiglieri: “Intervenire su viabilità”

“Siamo preoccupati per la situazione del traffico sul Viale Falcone Borsellino a San Leone. Nonostante le ripetute interrogazioni firmate da numerosi consiglieri e gli incidenti verificatisi recentemente, l’Assessore al traffico veicolare Carmelo Cantone non ha ancora adottato i provvedimenti necessari”, cosi si legge in una nota a firma dei consiglieri Comunali Angelo Vaccarello, Francesco Alfano, Fabio La Felice, Pasquale Spataro e Valentina Cirino. “Ricordiamo che il Consiglio Comunale ha approvato per tre anni consecutivi un atto di indirizzo riguardante l’accesso alla frazione balneare di San Leone, nel periodo estivo in cui la frazione è interessata in modo significativo da traffico e movida. Le discussioni in Consiglio hanno evidenziato la necessità di stabilire una circolazione a senso unico nelle strade di accesso, inclusi Viale Emporium, Via dei Giardini e Viale delle Dune. Alla luce del gravissimo incidente verificatosi recentemente in Viale delle Dune, riteniamo sia dovere di tutti, in particolare delle autorità competenti, proteggere i nostri giovani prevenendo, per quanto possibile, tali incidenti. Chiediamo, scrivono i suddetti consiglieri, pertanto all’Assessore Cantone di attuare con urgenza le misure indicate nell’atto di indirizzo votato negli anni 2022, 2023 e 2024 dal Consiglio Comunale. La sicurezza dei nostri cittadini e dei visitatori della zona balneare non può attendere ulteriormente. Invitiamo l’Amministrazione a prendere provvedimenti immediati per migliorare la viabilità e prevenire futuri incidenti, dimostrando così un impegno concreto per la sicurezza stradale nella nostra città”.