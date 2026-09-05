Domenica al museo, ecco i siti culturali gratuiti nell’agrigentino

Il prossimo 6 settembre torna la Domenica al Museo. Sarà quindi gratuito l’accesso a tutti i siti culturali gestiti dal Parco in provincia di Agrigento. La Via Sacra questa domenica ospiterà inoltre due eventi, tra musica, teatro ed enogastronomia.

Dalle 18.00 alle 23.00 Cva, in collaborazione con il Parco e con Diodoros, promuoverà la terza tappa dell’iniziativa “Il mito nel calice”: un vero e proprio viaggio sensoriale durante il quale le degustazioni dei vini Diodoros e Satàri saranno accompagnate dalle suggestive incursioni teatrali a cura della Savatteri Produzioni. (Partecipazione a pagamento, senza prenotazione). Alle 18, dinnanzi alla spianata del Tempio della Concordia, l’associazione musicale “Vincenzo Bellini” di Aragona terrà invece un concerto gratuito.

L’ingresso gratuito, ovviamente, sarà l’occasione per visitare la mostra di Botero tra Villa Aurea e via Sacra, per scoprire o riscoprire i tesori del museo archeologico regionale “Pietro Griffo”, ma anche per visitare la Villa Romana di Realmonte e tutti gli altri luoghi della cultura. A Licata, inoltre, i volontari del Gral, il Gruppo di ricerca archeologica licatese, accompagneranno i visitatori sia del Museo della Badia che di Castel Sant’Angelo.

Ecco tutti gli orari per gli ingressi gratuiti:

Valle dei Templi 8.30 – 19.00 (dalle 20 alle 23 ingresso serale a pagamento)

Museo archeologico Pietro Griffo 9.00 – 19.00

Villa Romana di Realmonte 9.00 – 17.00

Museo della Badia di Licata Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17:00 alle 20:00

Castel Sant’Angelo di Licata Dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:30