Nasce a Palma di Montechiaro la piattaforma politica “Scegli Palma–Coraggio Civico”

Negli ultimi mesi a Palma di Montechiaro si è consolidata ed incrementata una piattaforma politica ampia e plurale, in vista delle elezioni amministrative del 2027, denominata “SCEGLI PALMA – CORAGGIO CIVICO” La piattaforma politica nasce dall’iniziativa e dalla condivisione di idee e proposte di vari professionisti palmesi legati al proprio territorio, innamorati del proprio paese, i quali hanno deciso di unire le forze in un percorso comune con l’obiettivo di valorizzare e migliorare il proprio paese. Aderiscono all’iniziativa: Giuseppe Bordino, Filippo Bracco, Gianmarco Cammalleri, Mario Castronovo, Salvatore Castronovo, Piero Di Caro, Orlando Dicembre, Ugo Farulla, Rino Ghiraldi, Simona Inguanta, Chiara Lo Sardo, Salvatore Manganello, Matteo Christian Meli, Mario Puzzo, Melina Ruffino, Luciano Viticchiè. Tutti i partecipanti invitano altri gruppi civici o movimenti politici presenti sul territorio, a dialogare insieme per costruire un programma di coalizione ampio, credibile e competitivo per il governo della città. Nel suo interno il progetto politico ha una componente di centrosinistra, che si richiama al mondo del campo largo regionale, una componente civica, espressione diretta del territorio, e una componente più moderata e centrista. La proposta politica è inclusiva, capace di mettere insieme culture diverse ma accomunate dallo stesso fine, ovvero l’amore per Palma e la voglia di vedere il proprio paese diventare, concretamente, tra i più virtuosi in tutta la Regione, e per questo vi è apertura al dialogo con chiunque condivida obiettivi e metodo, ma al tempo stesso deve porsi in modo differente dalle modalità di amministrare dell’attuale Amministrazione, con la volontà di apportare cambiamenti netti nella qualità della vita dei propri concittadini. In questi anni l’attuale esecutivo comunale, in carica da quasi 10 anni, ha compiuto delle scelte amministrative e progettuali discutibili, che potevano essere gestite diversamente. Infatti, attualmente a Palma la cittadinanza si divide in due modi opposti di vedere l’operato di questa amministrazione: da una parte cittadini che condividono il cambiamento dichiarato dall’attuale Amministrazione, dall’altra invece cittadini che contestano e criticano alcune scelte operate dalla stessa, e non riconoscono un reale cambiamento. Palma di Montechiaro ha bisogno di una svolta amministrativa, di una gestione della cosa pubblica che metta al primo posto la trasparenza e la risoluzione dei veri problemi che opprimono il paese. Il progetto politico attraverso i propri canali ufficiali su tutte le piattaforme comunicative, spiegherà a tutta la cittadinanza ed ai vari operatori politici, le varie proposte da condividere per amministrare il paese.